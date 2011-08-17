Торги на міжбанку сьогодні закрилися котируваннями 7,9990-8,0001 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 7,9990/8,0010, до 12:00 звузився спред 7,9997/8,0002. До закриття торгів цінові рівні встановилися на наступних значеннях - 7,9990/8,0001 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2782/85, до 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2782/83. До закриття торгів ціни піднялися 0,2787/90. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 28,6950 (-0,1070).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,4325/1,4490. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 11,5015/11,5065, до 12:00 ціни пішли вгору 11,5200/11,5245. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 11,5685/11,5740.