ДПСУ за результатами перевірок з початку року донарахувала до бюджету 5,44 млрд. грн.

Державна податкова служба України (ДПСУ) за результатами перевірок додатково нарахувала до бюджету 5,44 млрд. грн. податків і зборів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДПСУ, про це заявив заступник голови відомства Олександр КЛИМЕНКО.

Зазначається, що малий і середній бізнес не перевірявся згідно із законодавчим обмеженням.

За словами О.КЛИМЕНКА, найбільші донарахування податків і зборів у результаті перевірок були в Києві, Дніпропетровській і Харківській областях.

«Велику частину цієї суми становлять додаткові платежі юридичних осіб – 90%. Решту становлять податки з фізичних осіб-підприємців (8%) і надходження податку на доходи. З наведених цифр видно, що в центрі уваги наших контролерів залишаються підприємства групи ризику, схильні до ухилення від оподаткування. Водночас, малий і середній бізнес позбавлені великої кількості перевірок, хоча також залишаються в полі зору», - зазначив О.КЛИМЕНКО.

Повідомляється, що всього в Україні цього року перебували в активному стані й сплачували податки до бюджету 2,8 млн. платників податків – 740 тис. підприємств і більш як 2 млн. приватних підприємців.