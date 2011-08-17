Клюєв очолить українську частину Українсько-Американської ради з торгівлі та інвестицій

Кабінет міністрів призначив першого віце-прем`єр-міністра – міністра економічного розвитку і торгівлі України Андрія КЛЮЄВА головою української частини Українсько-Американської ради з торгівлі та інвестицій.

Як повідомила УНІАН прес-служба А.КЛЮЄВА, відповідне розпорядження КМУ прийняте на засіданні уряду 17 серпня.

Довідка УНІАН. Угоду про торговельну та інвестиційну співпрацю між урядами України і США було підписано 28 березня 2008 року у Вашингтоні й 1 квітня 2008 року – в Києві.

Основною метою укладення угоди є розширення і зміцнення економічних відносин між Україною і США у зв`язку зі вступом України до Світової організації торгівлі.

Угода передбачає створення постійно діючого двостороннього механізму співпраці - Українсько-Американської ради з торгівлі та інвестицій. З українського боку раду очолює представник Мінекономіки, з американського - представник Офісу торгового представника.