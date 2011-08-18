Міжбанк: відкриття торгів - 7,9990/8,0010 грн/дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися котируваннями 7,9990/8,0010 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту впали - 0,2763/0,2766, котирування по євро-гривні пішли вгору - 11,5290/11,5335.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли - 1,4409/1,4411 (середа - 1,4377/1,4379).

У середу Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією по валютній парі USD/UAH - 7,9710/7,9910.