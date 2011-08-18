Обсяг продажу валюти на міжбанку 17 серпня склав 736,6 млрд дол.

Обсяг продажу валюти на міжбанківському ринку 17 серпня склав 736,6 млн дол. (в еквіваленті), що на 22,8 млн дол. більше, ніж за попередній день торгів.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Із загального обсягу сума продажу доларів склала 579,2 млн дол.

Як повідомлялося, 17 серпня на українському міжбанку торги по долару США відкрилися котируваннями 7,9990/8,0010, до 12:00 звузився спред - 7,9997/8,0002. До закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,9990/8,0001 грн/дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2782/0,2785, до 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2782/0,2783. До закриття торгів ціни піднялися до 0,2787/0,2790.

У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 28,6950 (-0,1070).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,4325/1,4490.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 11,5015/11,5065, до 12:00 ціни пішли вгору - 11,5200/11,5245. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 11,5685/11,5740.