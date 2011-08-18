Клюєв уповноважений підписати лист про підтвердження планів України приєднатися до ЄАБР

Уряд уповноважив першого віце-прем'єр-міністра - міністра економічного розвитку і торгівлі України Андрія КЛЮЄВА підписати лист-звернення до Євразійського банку розвитку (ЄАБР) про підтвердження наміру України приєднатися до Угоди про заснування ЄАБР.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі, відповідний проект розпорядження Президента України Кабінет Міністрів схвалив на засіданні 17 серпня.

У Мінекономрозвитку відзначають, що участь Україні у ЄАБР дозволить отримати реальну економічну користь, залучити додаткові фінансові ресурси для реалізації інвестиційних проектів і поглибити співпрацю з державами - учасниками банку.

Необхідними кроками для вступу України в ЄАБР є: направлення листа-звернення щодо висловлення намірів приєднатися до Угоди про заснування Євразійського банку розвитку від 12 січня 2006 року, прийняття рішення радою банку і подальше приєднання до цієї Угоди шляхом його ратифікації.

Як повідомляв УНІАН, про намір України стати учасником Євразійського банку розвитку в Мінекономрозвитку заявили у січні 2011 року.

У лютому 2011 року голова правління банку Ігор ФІНОГЕНОВ заявив, що Україна може вступити до ЄАБР в поточному році.

Довідка УНІАН. Євразійський банк розвитку (Eurasian Development Bank, EDB) - міжнародна фінансова організація, створена у 2006 році Російською Федерацією і Казахстаном. Пізніше учасниками ЄАБР стали Вірменія, Таджикистан та Білорусь. Штаб-квартира знаходиться в ЄАБР Алмати (Казахстан). У 2006 році банк відкрив представництва у Москві та Астані. У 2007 році відкрилася філія в Санкт-Петербурзі, у 2009 р. - представництво в Душанбе, у 2010 р. - представництво в Єревані.

ЄАБР є спостерігачем в Євразійському економічному співтоваристві (ЄврАзЕС). Під його управлінням перебуває Антикризовий центр ЄврАзЕС.

Управління ЄАБР здійснюють рада банку, що складається з одного представника від кожної країни-учасника і його заступника, правління банку, яке з 2006 року очолює Ігор ФІНОГЕНОВ.

ЄАБР здійснює кредитування проектів з модернізації електроенергетичної, транспортної, комунікаційної та агропромислової інфраструктури з метою інтенсифікації товарообігу та економічного співробітництва між державами-учасницями, а також спрямованих на збільшення випуску конкурентоспроможної високотехнологічної продукції з високою доданою вартістю в обробних галузях економіки.

Банк надає фінансування в тому випадку, якщо виконуються інвестиційні проекти, реалізовані банком, які відповідають його місії та стратегічній меті, а також полегшують вирішення завдань, поставлених перед банком. ЄАБР, серед іншого, фінансує інвестиційні проекти у тих випадках, коли кошти не можуть бути отримані на ринку на відповідних умовах. Проекти фінансуються відповідно до основних принципів міжнародної банківської практики.

Інвестиційні механізми, використовувані банком відповідно до міжнародної банківської практики і спеціальних вимог проекту, включають, зокрема, інвестиційні кредити, надані на умовах терміновості, платності, погашення та забезпечення; участь у статутному капіталі організацій протягом терміну реалізації інвестиційного проекту; змішане проектне фінансування в поєднанні з інструментами дольової і боргового фінансування; випуск гарантій та акредитивів; фінансовий і операційний лізинг; послуги фінансового консультанта.