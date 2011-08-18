З початку року столичні податківці донарахували понад 47 млн грн податку з доходів фізосіб

З початку року столичні податківці провели 567 перевірок дотримання трудового законодавства, в результаті яких донараховано понад 47 млн грн податку з доходів фізосіб та штрафних санкцій.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Державної податкової служби України (ДПСУ) у м. Київ.

В ході перевірок порушення були виявлені в 100% випадків, у 235 випадках зафіксовані виплати «тіньових» зарплат. Порушено 15 кримінальних справ.

В результаті проведеної контрольно-перевірочної роботи у січні-липні 2011 року столичні податківці залучили до держреєстрації 5955 чоловік, які сплатили до бюджету понад 1,256 млн грн податків.

Зокрема, під час планової перевірки одного зі столичних товариств, яке займається видобутком будівельного і декоративного каменю, були виявлені порушення щодо сплати податку з доходів фізосіб, підприємство зобов'язане перерахувати до бюджету близько 711 тис. грн.

Як встановили податківці, товариство порушило норми закону № 889-IV від 22 травня 2003 року «Про податок з доходів фізичних осіб», а саме протягом двох років відкрите акціонерне товариство не перерахувало до бюджету майже 570 тис. грн податку, який стягувався із заробітної плати 300 працівників.