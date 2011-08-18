Янукович очолив ТОП-100 найвпливовіших людей України за версією «Корреспондента»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ очолив ТОП-100 найвпливовіших людей України за версією журналу «Кореспондент».

Про це головний редактор журналу «Корреспондент» Віталій СИЧ повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, В. ЯНУКОВИЧ став лідером списку найвпливовіших людей країни вже втретє. «Ніколи ще одна й та ж людина не опинялася на вершині рейтингу видання тричі», - сказав В. СИЧ.

"З перших днів правління В. ЯНУКОВИЧ, що взявся відточувати жорстку президентську вертикаль, досяг у цій справі досконалості і не залишив «Корреспонденту» вибору. Всі ключові пости знаходяться в руках його політичної сили - Партії регіонів, і навіть натяк на розбіжності гілок влади неможливий, а кермо правління - у президентських руках", - додав В. СИЧ.

Він також підкреслив, що за весь час існування рейтингу (у 2011 році це вже 9 - ТОП-100), ще ніколи не було стільки політиків, що представляють одну і ту ж політичну силу - Партію регіонів. При цьому ступінь впливовості людей значною мірою визначається близькістю до В. ЯНУКОВИЧА. Цього року в рейтингу 26 новачків, у 2010 році було 44 новачка.

Друге місце в ТОП-100 зайняв народний депутат від Партії регіонів Юрій ІВАНЮЩЕНКО, який вперше потрапив до списку найвпливовіших українців.

Третє місце в списку, як і торік, зайняв глава Адміністрації Президента України, його однодумець і політичний партнер Сергій ЛЬОВОЧКІН.

Замикають першу п'ятірку мільярдер, президент компанії СКМ Рінат АХМЕТОВ і прем'єр-міністр Микола АЗАРОВ.

У той же час екс-прем'єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО зайняла десяте місце в ТОП-100, а екс-Президент Віктор ЮЩЕНКО вибув з рейтингу.

При цьому син В.ЯНУКОВИЧА Олександр розташувався на 30-му рядку в рейтингу.

У той же час тільки одна людина у першій десятці найвпливовіших українців не має ніякого відношення до правлячої партії. 26 чоловік у списку мають партквиток Партії регіонів. Проте в цілому «регіоналами» можна назвати 32 з 100 найбільш впливових українців - як і минулого року.

Також тільки четверо «бютівців» потрапили до рейтингу. Рік тому в ТОП-100 найвпливовіших українців опозиційний БЮТ представляли 11 осіб.

Як зазначила заступник головного редактора журналу «Корреспондент» Ганна МОРОЗ, 48 чоловік із списку найвпливовіших людей України входять в рейтинг видання «Золота сотня» - 100 найбагатших українців. У минулому році таких було 42 людини. Сумарний статок цих багатих людей становить 71,5 млрд доларів США, що становить півтора річних бюджета країни. Торік найвпливовіші капіталісти України володіли 49,9 млрд доларів.

За її словами, 24 учасники цьогорічного рейтингу працюють у виконавчій владі. У їх числі - Президент України, прем'єр-міністр, віце-прем'єри, члени Кабінету міністрів і глави силових відомств. 19 осіб зі списку представляють законодавчу владу. 12 народних депутатів з ТОП-100 входять до пропрезидентської коаліції, інші знаходяться в опозиції. Всього в рейтингу найвпливовіших українців 11 опозиціонерів, тобто лише кожен десятий учасник рейтингу. Це значно менше, ніж роком раніше, коли кожен шостий учасник списку був в опозиції.

Середній вік учасників рейтингу - 50 років. До нього увійшли 9 жінок і 91 чоловік.

Крім того, серед найвпливовіших людей України цього року - чотири спортсмена і три релігійних діяча. По троє працюють на ниві журналістики та літератури, двоє - музиканти. До рейтингу увійшли один художник і один представник кінематографа.

У 2003 і 2004 роках список очолював Президент Леонід КУЧМА, у 2005-м - Президент Віктор ЮЩЕНКО, у 2006-м - Р.АХМЕТОВ, у 2007-му і 2010-м - В.ЯНУКОВИЧ, а в 2008 і 2009 роках - Ю.ТИМОШЕНКО.

Рейтинг найвпливовіших людей опубліковано в журналі «Кореспондент» в номері від 19 серпня.