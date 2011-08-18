У Польщі в липні зростання зарплат сповільнилося з 3,3% до 0,3%

Варшава. Зростання середньої місячної заробітної плати у Польщі в липні ц.р. сповільнилося до 0,3% з 3,3% у червні.

Про це йдеться в повідомленні Державного управління статистики (GUS), яке має УНІАН.

У липні в секторі підприємств середня зарплата до оподаткування складала 3612 злотих, що за поточним курсом становить майже 1250 доларів.

До липня минулого року зарплата збільшилася на 5,2% після 5,8% зростання в річному вираженні у червні.

Аналітики прогнозували зростання зарплат в річному вираженні на 4,5%, а в місячному - на 0,5%.

GUS також повідомив, що минулого місяця на польських підприємствах працювало 5,528 млн. чоловік, що на 3,3% більше липня минулого року і на рівні липня 2011 року.

Аналітики прогнозували 3,5% річного та 0,2% місячного зростання працевлаштування в секторі підприємств.

Довідка УНІАН. Мінімальна місячна зарплата в Польщі, яку зобов'язані роботодавці платити співробітникам, після зростання на 3% у 2010 році в поточному році зросла на 5% до майже 1,4 тис. злотих.

У 2010 році реальне зростання середньої зарплати в країні (з урахуванням бюджетної сфери) склало 1,5% - до 3225 злотих.