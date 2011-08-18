Королевська пропонує пропонує відмінити плату за одержання довідки з Держреєстру

Народний депутат України (фракція «БЮТ-Батьківщина»), голова парламентського Комітету з питань промислової та регуляторної політики Наталія КОРОЛЕВСЬКА зареєструвала у Верховній Раді законопроект (№9058), в якому пропонує відмінити плату за одержання витягу та довідки з Єдиного державного реєстру.

У пояснювальній записці до законопроекту Н.КОРОЛЕВСЬКА нагадала, що Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи – підприємця" було скасовано свідоцтво про державну реєстрацію та замість нього запропоновано використовувати витяг з Єдиного держреєстру.

Проте, як показала практика, податкові органи та Пенсійний фонд вимагають від платників податків оригінал виписки або витягу з Держреєстру. Крім того, відомості із Держреєстру також надаються у формі довідки про наявність або відсутність в Єдиному державному реєстрі інформації, яка запитується. При цьому, отримання інформації із Реєстру у формі виписки, витягу та довідки є платним», - відзначає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

За її даними, вартість витягу становить 51 грн. та 3,40 грн. за кожний аркуш, вартість виписки становить 17 грн., вартість довідки становить 17 грн. та 3,40 грн. за кожний аркуш. Голова парламентського Комітету вважає, що постійне отримання зазначених документів у державного реєстратора лягає важким фінансовим тягарем на підприємців, особливо на представників малого бізнесу.

Народний депутат зазначає, що в Україні вже відкритий вільний доступ до Держреєстру через мережу Інтернет, і будь-яка особа може власноруч переконатися у існуванні того чи іншого контрагента. Тому Н.КОРОЛЕВСЬКА запропонувала внести зміни у законодавство, якими передбачається, що за одержання витягу, виписки та довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців плата не справляється. «Це дозволить значно зменшити фінансове навантаження на суб’єктів господарювання, прискорить та спростить отримання підприємцями довідок з Державного реєстру. А значить ми зробимо ще один крок у напрямку дерегуляції, зменшення рівня бюрократії та поліпшемо бізнес-клімат в Україні», - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.