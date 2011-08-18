На міжбанку торги доларом закрилися котируваннями 7,9985/8,0015 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 7,9990/8,0010, на 12:00 звузився спред 7,9997/8,0002. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на таких значеннях - 7,9985/8,0015 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2763/0,2766, на 12:00 ціни знизилися до 0,2759/0,2762. На час закриття торгів ціни досягли рівня 0,2755/0,2757. У Росії курс долар-рубль виріс, а фіксинг СЕЛТ за наслідками торгів становив 29,1400 (+0,4450).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,4409/1,4411, а на 15:00 знизилися до 1,4360/1,4362. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 11,5290/11,5335, на 12:00 ціни пішли вгору 11,5325/11,5370. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH впали до 11,4955/11,5060.