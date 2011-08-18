Голова ДПСУ Захарченко зайняв 55 позицію в «ТОП-100 найвпливовіших українців»

Голова Державної податкової служби України (ДПСУ) Віталій ЗАХАРЧЕНКО вперше потрапив в «ТОП-100 найвпливовіших українців» за версією журналу «Корреспондент», зайнявши 55-е місце.

В.ЗАХАРЧЕНКО народився в Костянтинівці Донецької області. Закінчив середню школу міліції МВС СРСР і ризьку філію Мінської вищої школи МВС СРСР, магістрат Національної академії внутрішніх справ України й Полтавський університет економіки і торгівлі. «Пройшов шлях від заступника голови ДПА в Полтавській області до першого заступника ДПА України. У грудні 2010-го очолив Державну податкову адміністрацію», - повідомляє «Корреспондент».

Нагадаємо, ТОП-100 найвпливовіших українців за версією журналу «Корреспондент» очолив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.