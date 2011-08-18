ЄАБР готовий фінансувати в Україні розвиток транспортних коридорів і наукоємні технології

Євразійський банк розвитку (ЄАБР) готовий фінансувати в Україні розвиток транспортних коридорів, виробничу кооперацію і наукоємні технології, електроенергетичний, продовольчий й екологічний розвиток, торгові взаємозв`язки.

Про це повідомляється на сайті ЄАБР з посиланням на заступника голови правління ЄАБР Віктора БОЛЯСНІКОВА.

«Ми вітаємо бажання України приєднатися до Євразійського банку розвитку, вважаємо такий можливий крок – логічним, але остаточне рішення про вступ нового учасника ухвалює Рада банку», - сказав В.БОЛЯСНІКОВ.

Як повідомляв УНІАН, про намір України стати учасником Євразійського банку розвитку в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі заявляли в січні 2011 року.

У лютому 2011 року голова правління банку Ігор ФІНОГЕНОВ заявив, що Україна може вступити в ЄАБР цього року.

Уряд України 17 серпня 2011 року уповноважив першого віце-прем`єр-міністра - міністра економічного розвитку і торгівлі України Андрія КЛЮЄВА підписати лист-звернення до ЄАБР про підтвердження наміру України приєднатися до Угоди про заснування ЄАБР.

Довідка УНІАН. Євразійський банк розвитку є міжнародною фінансовою організацією, заснованою Росією і Казахстаном у січні 2006 року з метою сприяння розвитку ринкової економіки держав-учасниць, їх стійкому економічному зростанню і розширенню взаємних торговельно-економічних зв`язків. Статутний капітал ЄАБР перевищує 1,5 млрд. доларів США. Державами-учасницями банку є Російська Федерація, Республіка Казахстан, Республіка Білорусь, Республіка Таджикистан і Республіка Вірменія.