Торги доларом на міжбанку відкрилися котируваннями - 7,9985/8,0015 грн./дол.
11:26, 19 серпня 2011Фінанси
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Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9985/8,0015 грн./дол.
Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту впали – 0,2731/34, котирування по євро-гривні пішли донизу – 11,4330/11,4405. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали – 1,4307/09 (четвер — 1,4409/11).
У четвер Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією по валютній парі USD/UAH – 7,9710/7,9910.
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