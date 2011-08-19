Торги доларом на міжбанку відкрилися котируваннями - 7,9985/8,0015 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9985/8,0015 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту впали – 0,2731/34, котирування по євро-гривні пішли донизу – 11,4330/11,4405. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали – 1,4307/09 (четвер — 1,4409/11).

У четвер Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією по валютній парі USD/UAH – 7,9710/7,9910.