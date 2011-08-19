Проект Держбюджету-2012 буде подано на розгляд ВР до 15 вересня

Проект Державного бюджету України на 2012 рік буде подано на розгляд Верховної Ради до 15 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявила заступник глави Адміністрації Президента України Ірина АКІМОВА.

«Цей процес почався набагато раніше, ніж, на жаль, стало традиційним для України. Тобто, він почався дійсно в ті терміни, що передбачені Бюджетним кодексом. Те, що це почалося зараз, а не наприкінці 2011 р., я вважаю, що це дуже позитивний сигнал", - сказав вона.

І додала: "Це означає, що уряд серйозно ставиться до підготовки найважливіших документів".

І.АКІМОВА сказала, що сподівається, що, як і заплановано, до 15 вересня цей документ буде внесено до Верховної Ради. "Я сподіваюся, що терміни не будуть зірвані», - зазначила вона.