Залишок коштів на коррахунках банків 18 серпні скоротився на 9,6%

Залишок коштів на кореспондентських і транзитних рахунках комерційних банків у Національному банку України (НБУ) 18 серпня 2011 скоротився на 9,6% і на початок дня 19 серпня 2011 склав 15,667 млрд. грн.

Про це повідомляється на офіційному сайті Нацбанку.

Згідно з наданою інформацією, в порівнянні з початком місяця, обсяг коштів на коррахунках зріс на 5%, або на 0,753 млрд. грн.