Янукович доручив профінансувати пілотні проекти із реформування сфери адмінпослуг

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив прем`єр-міністру Миколі АЗАРОВУ забезпечити фінансування за рахунок коштів держбюджету пілотних проектів з реформування сфери надання адміністративних послуг у Києві, Кіровограді й Луганську.

Про це повідомляється на сайті Президента України.

Також передбачається створення центру Державтоінспекції МВС України з надання послуг, пов`язаних із використання транспортних засобів.

До 1 жовтня доручено провести інвентаризацію адміністративних послуг суб`єктами надання адміністративних послуг, визначити доцільність подальшого надання кожної послуги, а також суб`єкта її надання.

Крім того, доручено забезпечити підготовку для внесення на розгляд Верховної Ради законопроектів щодо визначення вичерпного переліку адміністративних послуг, що надаються фізичним і юридичним особам, з вказівкою адміністративних послуг, що надаються на безплатній і платній основах, розміру плати за надання кожної послуги, що надається на платній основі; і внесення змін до Закону України «Про радіочастотний ресурс України» про покладання на національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації, повноважень державного підприємства «Український державний центр радіочастот» з надання адміністративних послуг.

До 1 січня 2012 року доручено створення єдиного державного веб-порталу адміністративних послуг, передбачивши, зокрема: розміщення вичерпної інформації про види адміністративних послуг фізичним і юридичним особам, про суб`єктів надання адміністративних послуг і категорії одержувачів цих послуг, перелік документів, необхідних для отримання кожної державної послуги; можливість завантаження одержувачами послуг електронних форм заяв та інших документів, які необхідно заповнювати і подавати для отримання державної послуги; можливість подачі он-лайн заявки на отримання державної послуги і внесення встановленої плати за її надання (у разі, якщо вона згідно із законом платна) з використанням електронних платіжних систем; відстеження стану проходження документів з надання державної послуги.

Крім того М.АЗАРОВУ, голові Ради міністрів АР Крим, головам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій до 1 вересня доручено вжити заходів з покращення організації надання адміністративних послуг, для чого, зокрема, забезпечити продовження часу прийому суб`єктами надання адміністративних послуг одержувачів таких послуг як мінімум до 20:00 у робочі дні та до 16:00 у суботу, створення належних умов у приміщеннях, призначених для прийому одержувачів адміністративних послуг, вільний і зручний доступ до таких приміщень громадян літнього віку і осіб з обмеженими фізичними можливостями.