ДПСУ з початку року скоротила заборгованість із зарплат на 1,089 млрд. грн.

Державна податкова служба України (ДПСУ) з початку року скоротила заборгованість по заробітним платам на 1,089 млрд. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, такі дані озвучив заступник голови ДПСУ Олександр КЛИМЕНКО.

За результатами податкових перевірок з початку року додатково нараховано 217 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб. До прокуратури направлено 2 тис. матеріалів по підприємствах, які мають довгострокові борги перед своїми працівниками.

«Порушення трудового законодавства виявлені майже на всіх перевірених підприємствах - понад 95%. Кожен п'ятий роботодавець платить зарплату нижче прожиткового мінімуму, ще більший відсоток підприємств видає гроші «в конвертах», ухиляючись від податків. Звідси, відповідно, недофінансування соціальних програм з місцевих бюджетів. Розірвати це замкнуте коло - першочергове завдання нашої служби», - говорить О.КЛИМЕНКО.

Він також поінформував, що податківці виявили 76 тис. працівників, які працювали без укладання трудових угод. Ще 34 тис. громадян здійснювали підприємницьку діяльність без державної реєстрації.

О.КЛИМЕНКО зазначив, що після співбесід з роботодавцями 40 тис. підприємств підвищили рівень оплати праці, в результаті чого бюджет додатково отримав 79 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб.