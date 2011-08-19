Торги на міжбанку сьогодні закрилися котируваннями 7,9985-8,0015 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги по долару США відкрилися котируваннями 7,9985/8,0015, до 12:00 звузився спред - 7,9995/8,0002. До закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,9985/8,0015 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2731/0,2734, до 12:00 ціни знизилися до 0,2730/0,2733. До закриття торгів ціни піднялися - 0,2736/0,2739. У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 29,2026 (+0,0626).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,4280/1,4360.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 11,4330/11,4405, до 12:00 ціни пішли вгору - 11,4455/11,5505. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 11,4625/11,4705.