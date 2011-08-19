НБУ вважає за можливе утримання інфляції в 2011 році на рівні однозначного числа

Національний банк України вважає за можливе утримання інфляції за підсумками 2011 року на рівні однозначного числа.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник голови Національного банку України Юрій КОЛОБОВ сьогодні на прес-конференції.

«На нашу думку, максимум інфляції вже пройдений, вона буде в межах 10% за рік», - сказав Ю.КОЛОБОВ. Крім того, він зазначив, що сьогоднішні показники дають надію на те, що можливе і виконання урядового прогнозу. Заступник голови НБУ також повідомив, що прогноз Національного банку України за показником інфляції на 2012 рік буде готовий у жовтні-листопаді поточного року. При цьому він зазначив впевненість регулятора в тому, що інфляція буде знижуватися.

За словами Ю.КОЛОБОВА, попередньо НБУ прогнозує інфляцію в 2012 році на рівні 7-8%.

Довідка УНІАН. У держбюджеті України на 2011 рік передбачений рівень інфляції (грудень до грудня) 8,9%.