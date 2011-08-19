Подальша доля «Родовід Банку» вирішиться 15 вересня
Рішення про подальшу долю «Родовід Банку» буде прийматися 15 вересня.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник голови Національного банку України Юрій КОЛОБОВ сьогодні на прес-конференції.
«15 вересня буде прийматися рішення. Попередньо, згідно з раніше досягнутою домовленістю, це буде банк поганих активів для державних банків», - сказавши Ю.КОЛОБОВ.
За його інформацією, вкладникам «Родовід Банку» вже виплачено 3,2 млрд. грн. через «Ощадбанк». Решта коштів вкладники розмістили на депозитах «Ощадбанку». «Ніякої заборгованості перед вкладниками «Родовід Банку» немає», - зазначив Ю.КОЛОБОВ.
Довідка УНІАН. «Родовід Банк» зареєстровано в 1990 році, на сьогодні входить до групи великих банків України.
На 1 квітня 2011 року активи банку склали 9,938 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 4,417 млрд. грн., зобов'язання - 9,178 млрд. грн., статутний капітал - 8,409 млрд. грн., власний капітал - 760,076 млн. грн.
З 16 березня 2009 року в «Родовід Банку» працює тимчасова адміністрація Нацбанку.
У 2009 році «Родовід Банк» був докапіталізований за участю держави, в результаті чого Міністерство фінансів України стало власником 99,9907% акцій банку.
За даними Нацбанку, на 1 січня 2011 року обсяг коштів фізосіб у банку склав 3,961 млрд. грн., в т.ч. 1,320 млрд. грн. - в іноземній валюті.
30 березня 2011 Кабінет Міністрів України прийняв рішення про докапіталізацію «Родовід Банку» на 3,95 млрд. грн. і «Ощадбанку» на 604 млн. грн. Кошти планувалося використовувати для проведення виплат вкладникам - фізичним особам «Родовід Банку» шляхом їх переведення в «Ощадбанк».