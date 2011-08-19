Дефіцит держбюджету за сім місяців скоротився у 3,2 рази

Дефіцит державного бюджету за січень-липень склав 8,6 млрд. грн., що в 3,2 рази менше, ніж за відповідний період 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник міністра фінансів України Анатолій МЯРКОВСЬКИЙ сьогодні на прес-конференції.

За його словами, доходи держбюджету склали 168,8 млрд. грн., у тому числі доходи загального фонду - майже 143 млрд. грн. Витрати держбюджету за вказаний період склали 175,3 млрд. грн., у тому числі видатки загального фонду - 152,2 млрд. грн. За даними Мінфіну, за 7 місяців сума відшкодування податку на додану вартість склала 25,4 млрд. грн., що в 2,6 рази більше, ніж за відповідний період минулого року.

«По ПДВ на сьогодні за даними податкової служби в умовах дії нового Податкового кодексу заборгованості не існує», - сказав А.МЯРКОВСЬКИЙ.

Крім того, він зазначив, що з держбюджету було профінансовано дефіцит НАК «Нафтогаз України» в сумі 8,5 млрд. грн. Залишки коштів уряду, включаючи валютні, на 1 серпня поточного року становили 34,1 млрд. грн. на сьогодні їх сума становить близько 30 млрд. грн.

Довідка УНІАН. Законом України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» (з поправками) доходи Держбюджету передбачені на рівні 299,197 млрд. грн., у тому числі доходи загального фонду - 253,213 млрд. грн., доходи спеціального фонду - 45,983 млрд. грн.

Витрати Держбюджету України на 2011 рік - 337,639 млрд. грн., у тому числі видатки загального фонду - 291,480 млрд. грн.

Граничний обсяг дефіциту Державного бюджету - 35,343 млрд. грн., граничний обсяг державного боргу на 31 грудня 2011 року - 375,643 млрд. грн.