НБУ розширив максимально можливі межі коливання курсу гривні до долара

Національний банк України розширив максимально допустиму амплітуду річних коливань курсу гривні до долара з 2% до 5%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник голови Нацбанку Юрій КОЛОБОВ сьогодні на брифінгу.

За його словами, такі дії регулятора передбачені раніше досягнутими домовленостями з Міжнародним валютним фондом в контексті підвищення гнучкості курсу національної валюти.

При цьому керівництво НБУ відзначає, що на поточний момент немає ніяких підстав і передумов для одномоментного посилення або ослаблення гривні в зазначених параметрах.

За даними Нацбанку, станом на 17 серпня чисті валютні надходження від нерезидентів склали 9,4 млрд. дол.

У серпні ц.р. обсяг міжнародних валютних резервів збільшився з 37,8 млрд. дол. до 38,2 млрд. дол.

Як повідомляв УНІАН, при підготовці проекту держбюджету України на 2011 рік уряд заклав курс гривні до долара в 2011 році - 7,95 грн. за 1 дол. США.