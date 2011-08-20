Україна у жовтні "через полiтичну доцiльність" може підписати договір про ЗВТ СНД

В уряді України вважають, що новий договір про зону вільної торгівлі СНД українською стороною з точки зору полiтичної доцiльностi може бути підписаний на черговому засiданні глав урядiв Співдружності 18 жовтні навiть за умови недосягнення домовленостей стосовно умов договору з Таджикистаном та Узбекистаном.

Як стало відомо УНІАН, таку позицію уряд України склав за підсумками чергового засiдання робочої групи щодо узгодження остаточного проекту договору про ЗВТ 4-5 серпня 2011 року у м. Москвi.

Закрема, пояснюється в відповідному урядовому документі, текст якого є у розпорядженні УНІАН, Таджикистан наполягас на введеннi iмпортних мит, якi ранiше не застосовувалися у взаємнiй торгiвлi з країнами СНД, що погiршує дiючий режим торгiвлi. У свою чергу, Узбекистан наполягає на урахуваннi у проектi Договору усiх зауважень, висловлених нею раніше в частинi одномоментної вiдміни всiх вилучень з режиму вiльної торгiвлi, вiдмови вiд використання положень Угод СОТ з деяких питань.

В уряді України також відзначають ненаполегливу позицiю з вирішення цих питань росiйської сторони, яка головує на засiданнях робочої групи.

Разом з тим, виконавчий секретар СНД Сергій ЛЕБЄДЄВ звернувся з проханням до першого заступника голови уряду Росiйської Федерацiї Ігоря ШУВАЛОВА провести вiдповiднi телефоннi розмови щодо врегулювання наявних проблемних питань стосовно положень проекту договору з головами урядiв Таджикистану та Узбекистану.

Як повідомляв УНІАН, уповноважений урядом України зі співпраці з СНД Валерій МУНТІЯН ще у травні зазначав, що Україна добилася для себе максимально вигідних умов у договорі про зону вільної торгівлі СНД, і була готова підписати документ 19 травня на засіданні голів урядів країн - учасниць Співдружності.

Водночас, через позицію Узбекистану та Таджикистану документ на підписання не виносився.