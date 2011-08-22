Торги на міжбанку сьогодні відкрилися котируваннями 7,9985-8,0015 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями – 7,9985/8,0015 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2735/38, котирування по євро-гривні пішли вгору – 11,4955/11,5020. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли – 1,4375/77 (п`ятниця - 1,4307/09).

У п`ятницю Нацбанк на ринок не виходив.