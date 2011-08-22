Економічні показники свідчать про вихід з інвестиційної кризи - Клюєв

Перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ вважає, що результати роботи економіки за 7 місяців поточного року свідчать про закріплення позитивних тенденцій розвитку України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі першого віце-прем'єра.

Однак, за його словами А. КЛЮЄВА, це тільки база для подальших перетворень.

«Попереду - велика робота. Щоб вийти на шлях впевненого прискореного розвитку України, потрібно ще дуже багато зробити: продовжити реформи - від пенсійної та системи охорони здоров'я до реформи в ПЕК, продовжити розвиток інфраструктури і дерегуляцію економіки. Ми будемо створювати умови для збільшення інвестицій в основний капітал, зміцнювати внутрішній ринок, активно займатися імпортозаміщенням та енергозбереженням», - заявив А. КЛЮЄВ.

Уряд, зазначив він, планує наполегливо працювати, щоб поступово вирівнювати торговельний баланс країни.

Перший віце-прем'єр-міністр заявив, що завданням уряду на початку 2011 року було не тільки закріплення зростання, але й вирішення проблем, які загострила криза - це відновлення інвестиційної активності, підвищення стійкості фінансової системи і послаблення залежності вітчизняних виробництв від коливань світових цін на сировину.

Ряд кроків сприяли поступовому розширенню внутрішнього ринку і підвищенню ролі внутрішнього попиту в забезпеченні економічного зростання, зазначив А. КЛЮЄВ.

За його словами, в поточному році підвищилася роль інвестиційного попиту - загальний обсяг інвестицій в основний капітал у січні-червні 2011 року зріс на 15,9% проти падіння на 7,4% у січні-червні 2010 року.

Така динаміка, відзначив перший віце-прем'єр, свідчить про вихід з інвестиційної кризи на тлі загальної стабілізації та зростання економіки.

Основними факторами, які стимулювали зростання інвестиційної активності, на думку А. КЛЮЄВА були збереження макроекономічної стабільності та фіскальна політика, спрямована на поетапне зниження податкового навантаження та збільшення фінансування з бюджету видатків розвитку.

Крім того, важливими факторами стали зростання доходів підприємств більш ніж на 20% порівняно з початком минулого року та збільшення чистого припливу прямих іноземних інвестицій (за попередніми даними - до 3 млрд дол. США проти 2,1 млрд дол. США в I півріччі 2010 року).

За словами А. КЛЮЄВА, показово, що обсяги будівельних робіт у січні-липні поточного року зросли майже на 14% (порівняно зі скороченням на 16,8% у січні-липні 2010 року). А. КЛЮЄВ зазначив, що істотна активізація будівельної діяльності була пов'язана в тому числі з підготовкою до проведення в Україні у 2012 році фінальної частини чемпіонату Європи з футболу і активізацією будівництва різних інфраструктурних та соціальних об'єктів у всіх регіонах України поза межами Євро-2012.

А. КЛЮЄВ також зазначив, що зростання обсягів експорту українських товарів і послуг забезпечила сприятлива зовнішньоекономічна кон'юнктура. Але, на його думку, важливо, що відбулося зростання експорту не тільки металургійної (34,9%) та хімічної продукції (у 1,6 рази), але і продукції машинобудування (36,4%) та АПК (41,2%).

За словами першого віце-прем'єра, на тлі загального показника приросту обсягів промислового виробництва (8,7% за січень-липень) позитивно виглядають показники машинобудування - виду промислової діяльності, орієнтованого на виробництво продукції з високою часткою доданої вартості, в якому зростання перевищило 20%.

А. КЛЮЄВ наголосив, що уряд уважно стежить за розвитком світової економіки і готовий до різних сценаріїв. За його словами, можливі ризики враховуються у відповідних програмах.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі та керівництво Кабінету Міністрів також уважно прислухається до думки незалежних економічних експертів, додав А. КЛЮЄВ.