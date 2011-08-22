Великі платники податків сплатили до бюджету 74,5 млрд грн

Великі платники податків у січні-липні сплатили до Державного бюджету України податків і зборів на суму 74,5 млрд грн, що складає 69,5% від загальної суми збору платежів до Держбюджету.

Про це сказав заступник голови Державної податкової служби України Олександр КЛИМЕНКО, повідомляє прес-служба ДПС.

У 2011 році критеріям великого платника податків, визначених Податковим кодексом України, відповідають 1146 платників, що становить 0,14% від загальної кількості платників податків.

За інформацією ДПС, основний обсяг платежів до Держбюджету склали платежі від підприємств переробної промисловості - 22,2 млрд грн, видобувної промисловості - 16,26 млрд грн, а також платежі від платників податків, що здійснюють операції з нерухомістю, оренду, інжиніринг та надання послуг підприємцям - 13,29 млрд грн.

«Такі цифри ще раз підтверджують ефективність нових методів роботи з великими платниками. Наша установка на партнерство і взаємодовіру, створення сприятливих умов для ведення бізнесу, нові сервіси обслуговування оцінені з боку платників результативними показниками. Якщо торік за 7 місяців великими платниками було сплачено 49,3 млрд грн, то у цьому році ми вже маємо понад 74 млрд грн", - зазначив О.КЛИМЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, ДПСУ планує створити єдиний національний офіс з обслуговування великих платників податків.