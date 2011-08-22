Нацбанк прогнозує стабільне обслуговування зовнішнього боргу

Зростання платежів за зовнішніми зобов'язаннями держави та корпоративного сектора не матиме істотного впливу на валютний ринок і здатність НБУ контролювати ситуацію. Таку думку висловив перший заступник голови НБУ Юрій КОЛОБОВ на брифінгу в п'ятницю.

«З урахуванням помірного за міжнародними нормами співвідношення держборгу і ВВП, близько 35% України знаходиться у більш вигідному становищі, ніж країни, де цей показник вищий. Крім того, координація фіскальної та монетарної політики між Нацбанком і Кабміном, а також намічені урядом заходи по лібералізації економіки дозволять залучити інвесторів. Я не бачу проблем з обслуговуванням зовнішніх боргів України», - підкреслив Ю. КОЛОБОВ.

За його словами, українські емітенти і держава у повному обсязі та в строк погасять свій зовнішній борг, навіть якщо у світі почнеться друга хвиля кризи.

Коментуючи рекордне зростання платежів корпоративного сектору з обслуговування короткострокового боргу протягом наступних 12 місяців, Колобов припустив, що погашення зовнішніх зобов'язань найбільших українських емітентів, в першу чергу, експортерів і системних банків, відбудеться за рахунок нових розміщень.

«Оскільки це - першокласні емітенти, які мають відмінну кредитну історію, то, швидше за все, необхідні фінансові ресурси для обслуговування боргів будуть ними залучені на міжнародних ринках. Не забувайте, що в світі зараз багато вільних грошових ресурсів, як доларів, так і євро, які необхідно розміщувати», - підкреслив представник регулятора.

В цілому, ситуація з обслуговуванням зовнішніх боргів є стабільною і не чинитиме серйозного тиску на валютний ринок країни, констатував Ю. КОЛОБОВ.

Як повідомлялося, за даними Мінфіну, у першому півріччі 2011 року сукупний держборг України збільшився на 10,8% - з 54,297 млрд дол. до 60,178 млрд дол. При цьому обсяг сукупного внутрішнього держборгу зріс на 12,3% до 21,945 млрд дол., а обсяг сукупного зовнішнього боргу - на 10% до 38,232 млрд дол.