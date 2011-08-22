Fitch присвоїло «Альфа-Банку» рейтинг «B-»

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло рейтинги ЗАТ «Альфа-Банк» (Україна): довгостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній валюті «B-» зі «стабільним» прогнозом, короткостроковий РДЕ «B» і рейтинг стійкості «ccc».

Про це повідомляється на сайті рейтингового агентства.

Згідно з повідомленням, довгостроковий і короткостроковий РДЕ банку в іноземній валюті відображають оцінки Fitch щодо потенційної підтримки від акціонерів банку, у тому числі підтримки від найбільшого фінансового активу акціонерів, ВАТ «Альфа-Банк», Росія, і від їх інших великих бізнес-активів в Україні.

У той же час Fitch вважає, що готовність надати таку підтримку є обмеженою через: (І) непрямі відносини Альфа-Банку (Україна) з іншими операційними компаніями у власності його акціонерів, через які, на думку агентства, може бути надана підтримка в разі потреби , і (ІІ) приклад, коли підтримка не була надана в достатньому обсязі й своєчасно у період нестабільності на ринку 2009 р., в результаті чого єврооблігації «Альфа-Банку» (Україна) були обмінені на боргові зобов'язання з довшими термінами, а не погашені при настанні строку.

Також вказується, що рейтинг стійкості банку відображає значний рівень проблемних активів на його балансі, обмежену додаткову здатність абсорбувати збитки, чисті збитки, понесені у 2009-2010 рр.. і невисоку прибутковість до відрахувань під знецінення кредитів на тлі як і раніше непростого операційного середовища в Україні.

За даними Fitch, в кінці 2010 р. проблемні кредити «Альфа-Банку» (Україна) становили 24% кредитного портфеля, а ще 15% портфеля припадало на реструктуровані / пролонговані кредити, в той час як резерви під знецінення кредитів становили лише 16% кредитного портфеля.

Fitch вважає, що на кінець червня 2011 банк міг би підвищити резервування лише помірно, до 21% кредитного портфеля, без порушення мінімального рівня достатності загального капіталу за угодою Basel I у 8%. Несприятливий вплив на генерування капіталу за рахунок прибутку мали скорочення обсягів бізнесу і стрибок витрат зі створення резервів у 2009-2010 рр.., в той час як у першому півріччі 2011 р. банк був близький до рентабельності завдяки істотному скороченню відрахувань під знецінення.

Fitch відзначає сприятливий вплив на ліквідність банку в результаті припливу клієнтських коштів у секторі в цілому: зростання депозитів в «Альфа-Банку» (Україна) склало 27% в 2010 р. і 20% у першій половині 2011 р. Запас ліквідності банку був адекватним на кінець першого півріччя 2011 р., проте здатність здійснити виплати по існуючим єврооблігаціям на суму 420 млн дол. з амортизацією до жовтня 2012 р. як і раніше залежить від сприятливої ​​ринкової кон'юнктури.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Альфа-Банк» (Київ) зареєстровано у січні 2001 року і на сьогоднішній день входить до групи найбільших банків України.

Активи банку на 1 липня 2011 року склали 28,786 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 24,432 млрд грн, зобов'язання - 25,613 млрд грн, статутний капітал - 3,716 млрд грн, власний капітал - 3,173 млрд грн.

«Альфа-Банк» у І півріччі збільшив чистий прибуток проти показника аналогічного періоду 2010 року в 13 разів - до 7,29 млн грн.

«Альфа-Банк» (Україна) входить до складу консорціуму «Альфа-Групп».