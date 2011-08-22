Міжбанк: закриття торгів - 7,9980/8,0005 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями 7,9985/8,0015, до 12:00 звузився спред 7,9990/8,0001. До закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,9980/8,0005 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2735/38, до 12:00 ціни піднялися 0,2738/41. До закриття торгів ціни досягли рівня 0,2742/45. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 29,1199 (-0,0827).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,4375/77, а до 15:00 зросли 1,4422/24. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 11,4955/11,5020, до 12:00 ціни пішли вгору 11,5205/11,5260. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли поточного максимуму 11,5335/11,5410.