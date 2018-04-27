Перспективи золота: погляд через "грошезахисні" окуляри...

В результаті торгів у Лондоні ціна на золото майже досягла рівня 1900 дол. за тройську унцію. Розворот ціни на золото відбувся на рівні 1894 дол. і після цього ціна почала падати до відмітки 1870 дол. за тройську унцію. З початку року ціни на золото на світовому ринку зросли більш, ніж на 33% у доларовому еквіваленті. Тільки за серпень 2011 року золото подорожчало на 13,8%. Спостерігаючи за таким розвитком подій, багато людей кинулися купувати золоті злитки, а багато хто - відкривати "золоті" депозити.

Нині розмови про проблеми з рейтингом США або дефолт окремих країн єврозони все більше і більше змушують нервувати власників доларів, євро, і тим більше, гривні... Чи стане золото тим рятувальний колом, яке зможе захистити заощадження в умовах другої хвилі кризи?

Стрибки «жовтого диявола» - розбіг із 80-х

Мало хто пам`ятає, що влітку 1976 року ціна на золото була на рівні 100 дол. за тройську унцію, а вже в перших числах нового 1980 року ціна на золото була 800 дол. за тройську унцію. Зростання було просто запаморочливий. Але вже влітку 1984 року ціна на золото впала до рівня майже 300 дол. за тройську унцію. Щоб вже в кінці 1987 року досягти рівня в 500 дол.

Після цього були ще і злети, і падіння. Але найважчим для ринку золота став період 1995-2000 роки - тоді ціни на нього повільно і мляво, але знижувалися. Складалося враження, що золото вже нікому не потрібне і його ніхто не хоче купувати. І це, дійсно, було так. У той час інвестори в усьому світі більше уваги приділяли інвестиціям в акції.

Фактично, період застою на світовому ринку золота тривав до кінця 2002 року, коли ціни на золото мляво котирувалася біля позначки в 330 дол. за тройську унцію. Після цього протягом 2003-2006 років ціни на золото зросли до 525 дол. за тройську унцію, і тоді вже почалися інші процеси. Як тільки в 2007 році в США почали говорити про іпотечну кризу, а точніше про кризу фінансових деривативів, попит на золото почав різко зростати і, відповідно, почали збільшуватись ціни на золото. На початку березня 2008 року, була «взята» відмітка в 1000 дол. за тройську унцію, але потім був «відкат» до рівня майже 700 дол. Проте вже 2009-й, 2010-й, а особливо 2011-й роки проходили в умовах неухильного зростання ціни на золото. В результаті, ціна золота досягла такого рекордного рівня, що в будь-якому випадку виникає питання - що може бути далі?

Чого хоче «жовтий диявол»

Історія динаміки цін на золото показує, що золото має попит тільки час від часу. При цьому бувають часи «забуття золота», коли ціни на золото істотно не змінюються.

На поточний момент ціна на золото має виключно спекулятивний характер. Попит на золото у світовій економіці з боку ювелірів і промисловості знаходиться на рівні 2500 тонн на рік, причому, обсяги попиту тільки знижуються. У 1995-2000 роках ювелірна промисловість споживала понад 3000 тонн золота на рік. І це при тому, що видобуток золота в рік складає більше 4000 тонн (за підсумками 2010 року в усьому світі видобуто 4312 тонн золота). Тому твердження окремих аналітиків, що ціни на золото ростуть у зв`язку з різким зростанням попиту на золото, як метал, виглядають дуже сумнівно. Швидше навпаки, ювелірна промисловість взагалі нічого спільного не має з галопуючим зростанням цін на золото. Головними покупцями золота виступають не ювеліри, а інвестори, які таким чином хочуть захистити свої заощадження. За підсумками 2010 року інвестори купили 1833 тонни золота, а в 2009 році - 2123 тонни. Фактично, попит на це неювелірне золото і визначив зростання цін. Але, як тільки мода на покупку золота пройде, знову виникне проблема - куди, кому і за скільки продати золото. Адже ювелірній промисловості так багато золота не потрібно.

Тим не менше, на найближче майбутнє ймовірні кілька сценаріїв. Цілком можлива ситуація, що ціна на золото може зрости до рівня 2000 дол. за тройську унцію (близько 520 грн. за 1 грам) і навіть вище (на сьогодні, за курсом НБУ ціна за 1 тройську унцію коливається в межах 148,4 грн., хоча ще тиждень тому вона становила 139,8 грн., а на 1 серпня - 128,6 грн.). Ажіотаж на світовому ринку золота великий, а новини зі США і єврозони, тільки засмучують інвесторів. Але історія минулих років показує, вічного зростання цін на золото не буде. Після такого бурхливого зростання цін, швидше за все, варто очікувати настільки ж стрімкого падіння цін на золото, як це було в 80-90-х роках минулого століття.

Втім, якщо виходити з попередньої історії динаміки цін на золото, то можна припустити, що ціни на золото можуть впасти до рівня 1000-1100 дол. за тройську унцію. Хоча можна й говорити про ціну в 700 дол., як про найнижчий рівень можливого падіння цін на золото. Тому, навряд чи можна стверджувати, що золото це «тиха гавань», в якій інвестори зі своїми фінансами можуть перечекати "фінансові шторми". За рівнем ризику покупка золота порівнянна з ризиком інвестицій в акції або ф`ючерси. Занадто багато економічних і політичних факторів впливає на ціну золота. Від того, які з цих факторів будуть переважати, можна передбачити динаміку цін на золото.

Фактори, які утримують ціну золота на високому рівні:

* Активно скуповують золото китайці. За 2010 р. вони купили золота на суму 14 млрд. дол. Багато в чому це пов`язано зі зростанням доходів жителів Піднебесної і бажанням шляхом покупки золота не показувати свої доходи контролюючим органам. Населення Китаю продовжує збільшуватися і це також стимулює попит на золото;

* Уряди багатьох країн світу почали скуповувати золото для золотовалютних резервів. Найбільше золота в резервах США (більше 8 тис. тонн) і США продовжує його купувати. Багато золота в резервах Франції, Італії, Німеччини. Китай також почав скуповувати золото для своїх резервів. Та й «Нацбанк України» потихеньку збільшує частку золота в міжнародних резервах;

* Емісія доларів США "штовхає" ціну на золото вгору. Фактично ціна на золото на світовому ринку дуже чітко показує знецінення долара, як грошової одиниці. Тому ціна на золото і не може впасти до 300 дол. за унцію, тому що обсяги емісії долара суттєво змінилися за цей час.

Фактори, які можуть обвалити ціни на золото:

* Спекулянти часто змінюють свої об`єкти для «ігор». З тим же золотом у 2008 році вони то штовхали ціни вгору, то старанно домагалися їх зниження. Як тільки з`явитися можливість зробити це в 2011 році, вони поспішать цим скористатися;

* Уряди і США, і єврозони вже добре розуміють, що тільки купівлею золота вони не здатні вплинути на курс своїх валют. Тому захоплення золотом буде поступово йти на спад. При чому, останні події навколо курсу євро/долар показали, що не ціна на золото визначає цей курс, а навпаки, курс євро/долар визначає ціну на золото;

* Друга хвиля кризи призведе до здешевлення капітальних активів, а це відкриє нові можливості для інвесторів. Навіть, незважаючи на розмови про кризу, великі світові корпорації показують непогані результати роботи. Тому цілком можна припустити повторення ситуації 1990-1999 років, коли золото розпродавали, аби скупити акції Південно-Східної Азії та країн СНД.

Залишається почекати, які з факторів "утримуючі" або "обвальні" переважать в найближчому майбутньому...

Олександр Охріменко, президент Українського аналітичного центру (для УНІАН)