Міжбанк: відкриття торгів - 7,9970/8,0005 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями – 7,9970/8,0005 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту підвищилися – 0,2761/64, котирування щодо євро-гривні пішли вгору – 11,5105/11,5170. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують підвищуватися – 1,4396/98 (понеділок — 1,4375/77).

У понеділок Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією щодо валютної пари USD/UAH – 7,9810/7,9910.