Мінфін виплатив 59,6 млн. дол. купонного доходу за єврооблігаціями 2011 року

Міністерство фінансів України виплатило 59,625 млн. дол. США купонного доходу за облігаціями зовнішньої державної позики 2011 року.

Про це сказано в повідомленні відомства, розміщеному на офіційному сайті Мінфіну.

У повідомленні наголошують, що в липні 2011 року Україна здійснила емісію єврооблігацій на суму 1,5 млрд. дол. США з погашенням у 2021 році за ставкою 7,95% річних.