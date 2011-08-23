Липнева дефляція зумовлена зниженням цін на сирі продовольчі товари - НБУ

Індекс споживчих цін (далі - ІСЦ) у липні знизився на 1,3% (-0,2% за вирахуванням сезонного чинника), що було зумовлене зниженням цін на сирі продовольчі товари (на 5,8% за місяць -1.6 п. п. - внесок в ІСЦ).

Про це йдеться в аналітичному огляді «Аналіз інфляції, липень 2011 року», розміщеному на сайті Національного банку України.

В огляді зазначається, що внесок базової і адміністративної інфляції становив лише 0.2 і 0.1 п. п. відповідно. У річному вимірюванні інфляція зменшилася з 11,9% до 10,6% (з початку року ціни зросли на 4,6%).

Зростання базового ІСЦ зменшилося до 0,5% у липні (0,6% у середньому за січень-червень) через зниження цін на непродовольчі товари (вузька базова інфляція знизилася на 0,1% у липні переважно у зв`язку із зміцненням у травні-червні номінального ефективного обмінного курсу). Базова інфляція у річному вимірюванні становила 8,6% (внесок в ІСЦ — 4.6 п. п.).

За даними НБУ, інфляційні очікування у II кварталі залишалися на рівні 14,5% (14,7% у попередньому кварталі). У цілому, чинники попиту продовжували помірно впливати на розвиток інфляційних процесів - фактичний рівень валового внутрішнього продукту був нижчий за свій потенційний рівень.

Небазова інфляція у липні знизилася на 3,4% (-1.5 п. п. – внесок в ІСЦ, 13,7% - у річному вимірюванні): ціни на сирі продукти знизилися вельми істотно (на 5,8% у липні, -1.6 в. п. – внесок в ІСЦ). Найістотніше знизилися ціни на овочі, що обумовлене сезонністю, значними обсягами надходжень продукції нового врожаю, відкриттям оптових продовольчих ринків тощо.

Адміністративно-регульована компонента ІСЦ у липні збільшилася на 0,5% (внесок у зміну ІСЦ - 0.1 п. п., 21,4% у річному вимірюванні) переважно за рахунок зростання тарифів на транспортні послуги.

Ціна на пальне знизилася на 0,2% у зв`язку з незначним зниженням цін на нафту на світових ринках у травні-червні, після істотного зростання у 2010 і 2011 роках (ціна пального в Україні зросла за останні 12 місяців на 35,1%). На тлі уповільнення зовнішнього попиту зростання індексу цін виробників (далі - ІЦВ) істотно сповільнилося (0,1% у липні порівняно з 0,5% у червні і 2,6% у травні). Проте річні темпи зростання ІЦВ залишаються на високому рівні (20,3%).