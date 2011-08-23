Столичні податківці з початку року донарахували до бюджету 1,22 млрд. грн.

За результатами перевірок Державна податкова служба України (ДПСУ) у м. Києві з початку цього року донарахувала 1,22 млрд. грн. податків і зборів.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі ДПСУ в м. Києві.

Велику частину цієї суми становлять додаткові платежі юридичних осіб. Решта суми - податки фізосіб-підприємців і надходження від податку на доходи.

Усього в Києві в 2011 році знаходилися в активному стані і перераховували до бюджету податки і збори майже 400 тис. платників - 189 тис. підприємств та близько 205 тис. приватних підприємців.