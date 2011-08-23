Вартість золота встановила новий абсолютний рекорд

Вартість унції золота вперше перевищила 1900 дол. на фоні зростання побоювань щодо уповільнення зростання світової економіки, повідомляє BBC.

Після відкриття торгів на азіатських біржах у вівторок ціна дорогоцінного металу піднялася ще на 0,8% і склала 1911,46 долара за унцію.

Як відзначає агентство, зростання попиту на золото, що вважається одним із найбільш безпечних вкладень грошей, викликане стурбованістю інвесторів уповільненням зростання економіки США і європейською борговою кризою.

За словами аналітиків, ціни можуть піднятися ще вище. "На даний момент інвестори вважають золото найбезпечнішим вкладенням у важкі часи, і такий стан справ буде тривати до тих пір, поки ми не побачимо жодних довгострокових позитивних новин", - говорить Даррен ХІТКОТ з компанії Investec Australia.

*** Чи варто інвестувати в золото читайте на сайті УНІАН-Економіка в матеріалі "Перспективи золота: погляд через "грошезахисні" окуляри...