Золото цікаве для інвестування тільки в короткостроковій перспективі - експерт

12:55, 23 серпня 2011
Фінанси
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Золото цікаве для інвестування тільки в короткостроковій (місяць-два) перспективі, а в середній і довгостроковій перспективі цей актив є занадто переоціненим.

Так прокоментував УНІАН поточну ситуацію на світових ринках завідувач відділом Академії фінансового управління при Міністерстві фінансів України Сергій КУЛЬПИНСЬКИЙ.

За словами експерта, незважаючи на те, що в останнє десятиліття золото стабільно зростало 1-3% вище за рівень інфляції, питання «кому його продавати, якщо настане нова, подібна до 2008 року, криза, залишається відкритим».

Експерт також зазначив, що сьогоднішня ситуація у світовій економіці відрізняється від 2008 р., оскільки тоді більшість країн перебували в кризовому становищі, а зараз ситуація негативна тільки для розвинених країн через фіскальні проблеми. При цьому, за словами С.КУЛЬПИНСЬКОГО, спроби «сховатися» у валюти розвинених країн типу швейцарського франка, як і в золото, не принесуть успіху, оскільки всі ці країни будуть рятуватися від бюджетного дефіциту (як єврозона), або від ревальвації, в обох випадках друкуючи гроші. У той же час, за словами експерта, кращі перспективи для Китаю, Бразилії та деяких інших розвинених країн, чия валюта може стати конвертованою в найближчі 3-4 роки, означають високу ймовірність подальшого зміцнення їх валют.

Як повідомляв УНІАН, вартість унції золота цього тижня вперше перевищила 1900 дол. на фоні зростаючих побоювань щодо уповільнення зростання світової економіки.

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