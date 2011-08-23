Українська банківська система скоротила сальдований збиток більш ніж удвічі
13:37, 23 серпня 2011Фінанси
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Українська банківська система у січні-липні 2011 року, порівняно з відповідним періодом 2010 року, скоротила сальдований збиток більш ніж удвічі – до 3,959 млрд. грн.
Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).
«Доходи банків України за сім місяців 2011 року, порівняно з відповідним періодом 2010 року, збільшилися на 2,4% і становили 80,2 млрд. грн.
Витрати банків скоротилися на 3,2% і становили 84,2 млрд. грн.», - зазначається у повідомленні.
Довідка УНІАН. Українська банківська система у 2010 році скоротила збиток майже утричі – до 13,027 млрд. грн.
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