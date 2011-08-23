Українська банківська система скоротила сальдований збиток більш ніж удвічі

Українська банківська система у січні-липні 2011 року, порівняно з відповідним періодом 2010 року, скоротила сальдований збиток більш ніж удвічі – до 3,959 млрд. грн.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

«Доходи банків України за сім місяців 2011 року, порівняно з відповідним періодом 2010 року, збільшилися на 2,4% і становили 80,2 млрд. грн.

Витрати банків скоротилися на 3,2% і становили 84,2 млрд. грн.», - зазначається у повідомленні.

Довідка УНІАН. Українська банківська система у 2010 році скоротила збиток майже утричі – до 13,027 млрд. грн.