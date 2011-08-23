У Вашингтоні на переговорах з МВФ перебувають Ярошенко і Бойко

У Вашингтоні на переговорах з Міжнародним валютним фондом з питання отримання Україною чергового траншу перебувають міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО і міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій БОЙКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

«З Міжнародним валютним фондом у Вашингтоні сьогодні перебувають міністр фінансів, міністр енергетики і вугільної промисловості. Ми весь час у процесі переговорів, у процесі контактів, тому що це наші кредитори. Вони мають знати, як ми ведемо господарство», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому прем`єр знову підкреслив, що Україні необхідно розвивати економіку, заробляти гроші, щоб не залежати від кредитів.