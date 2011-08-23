Президент S&P піде у відставку, його місце займе один з керівників Citibank

Президент міжнародного рейтингового агентства Standard & Poor`s (S&P) Девен ШАРМА прийняв рішення піти у відставку.

Як повідомляє РБК, про це йдеться у прес-релізі McGraw-Hill Companies Inc. - Материнської компанії S&P.

Відповідно до оприлюдненої інформації, Д.ШАРМА залишить свій пост, який обіймав з 2007 року, вже наступного місяця (12 вересня 2011 р.). Посаду президента агентства займе один з керуючих американського банку Citibank Дуглас ПЕТЕРСОН.

У повідомленні компанії не уточнюється, чи пов'язана відставка Д. ШАРМИ зі зниженням кредитного рейтингу США і розслідуванням Міністерства юстиції США щодо діяльності S&P напередодні фінансової кризи 2008 року. У прес-релізі McGraw-Hill Companies йдеться лише, що S&P продовжить присвоювати рейтинги, "відповідні позиції компанії, що передбачають розвиток подій і є неупередженими".