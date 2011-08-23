Частка іноземного капіталу в українській банківській системі скоротилася до 38% - НБУ

Частка іноземного капіталу в українській банківській системі скоротилася з 40,5% на 1 січня 2011 року до 38% на 1 серпня.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

У повідомленні також вказується, що сукупний зареєстрований статутний капітал банків країни у січні-липні ц.р. зріс на 11,8% - до 163,007 млрд грн.

Кількість банків з іноземним капіталом за звітний період збільшилася на 1.

На 1 серпня п.р. з 177 працюючих в Україні банків 56 фінустанов - з іноземним капіталом, у тому числі 21 - зі 100% іноземним капіталом.

Як повідомляв УНІАН, за 2010 рік частка іноземного капіталу в українській банківській системі збільшилася на 4,8% - до 40,6%, за 2009 рік - скоротилася на 0,9%, до 35,8%.