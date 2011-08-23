Торги на міжбанку сьогодні закрилися котируваннями 7,9990-8,0015 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги долару США відкрилися котируваннями 7,9970/8,0005, на 12:00 звузився спред - 7,9980/8,0005. На момент закриття торгів цінові рівні трохи підвищилися - до 7,9990/8,0015 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2761/0,2764, на 12:00 ціни піднялися до 0,2770/0,2773. На момент закриття торгів ціни залишилися на попередньому рівні. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 28,8900 (-0,2299).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,4396/1,4398, а на 15:00 зросли до 1,4462/1,4464. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,5105/11,5170, на 12:00 ціни пішли вгору - 11,5720/11,5795. На момент закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 11,5760/11,5835.