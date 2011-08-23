Частка простроченої заборгованості за кредитами в Україні становить 10,43%

Частка простроченої заборгованості за кредитами в Україні станом на 1 серпня 2011 року становила 10,43% загальної суми виданих кредитів.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з повідомленням, на 1 серпня обсяг простроченої заборгованості за кредитами становив 83,522 млрд. грн., що на 1,57% менше за показник на 1 січня 2011 року. Загальний обсяг виданих банками кредитів з початку року зріс на 6,03% і на 1 серпня становив 800,588 млрд. грн.