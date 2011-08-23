Верховний суд Нью-Йорка закрив кримінальну справу проти Стросс-Кана

Верховний суд Нью-Йорка сьогодні прийняв рішення закрити кримінальну справу проти екс-голови Міжнародного валютного фонду Домініка СТРОСС-КАНА, обвинуваченого в насильницьких злочинах на сексуальному грунті проти покоївки готелю Sofitel Нафіссату ДІАЛЛО.

Як передає РІА «Новости», рішення оголосив суддя Майкл ОБАС.

Судочинство було закрите після того, як прокуратура заявила про те, що не зможе підтримувати обвинувачення в суді присяжних "через втрату довіри до позивачки". У документі про мотивування свого рішення прокуратура посилається на те, що позивачка не була в усьому щиросердною, вводячи слідство в оману з приводу свого минулого і сьогодення.

Як повідомлялося, Д.СТРОСС-КАН був затриманий 14 травня в Нью-Йорку на підставі заяви 32-річної покоївки готелю Sofitel, яка звернулася в поліцію зі скаргою на насильницькі дії сексуального характеру з боку високопоставленого постояльця.

Кілька днів після затримання він провів у в'язниці, потім Верховний суд штату Нью-Йорк погодився випустити його під заставу в 1 млн дол. і помістити під домашній арешт.