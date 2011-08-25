Падіння ціни золота в середу встановило рекорд з березня 2008 року

Зниження ціни золота на світових торгах в середу, 24 серпня, на фоні триваючої корекції після значного зростання минулого тижня, перевищило 5,5% і стало рекордним з березня 2008 року.

Грудневий ф`ючерс на золото під час торгів у Нью-Йорку на біржі Comex за підсумками середи подешевшав на 5,6% - до 1757,3 долара за тройську унцію.

Прагнення інвесторів до фіксації прибутку на ринку золота було підтримано також зростанням світових фондових бірж та підвищенням інтересу до більш прибуткових і ризикованих активів на фоні позитивних статданих у США.

На початку цього тижня вартість золота перевищувала рекордно високу позначку в 1910 доларів за унцію на тлі загальносвітової економічної невизначеності. З початку липня ціни на метал додали близько 25%, багато експертів вже підвищили свої прогнози за вартістю золота на поточний рік, а деякі висловили думку, що вона перевищить 2000 доларів в найближчі кілька тижнів.

Зростання цін на золото в 2010 році на 30% стало рекордним, за перше півріччя 2011 року метал подорожчав на 5,3%, в липні підвищення його вартості склало 8,5%. Десятирічний період зростання вартості металу став найтривалішим періодом збільшення ціни, принаймні, з 1920 року.

Основними факторами підтримки вартості золота, яке розглядається інвесторами як надійніша альтернатива нестабільним валютам і схильним до серйозних коливань акціям компаній, залишаються боргова криза в Європі і прискорення інфляції в різних країнах, передає РІА "Новости" з посиланням на агентство MarketWatch.