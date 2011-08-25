Котирування пари EUR/USD у четвер можуть досягти опору 1.4500 - експерт

Котирування пари EUR/USD на світовому ринку в четвер, 25 серпня, можуть досягти опору 1.4500, GBP/USD - 1.6500. За USD/CHF, швидше за все, зміцнення долара, яке намітилося, продовжиться, що відправить пару до рівня 0.8000. USD/JPY також може зростати, закріпившись вище позначки 77.00, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Як відзначають аналітики, основна новина, яка очікує ринок у четвер, буде опублікована після відкриття північноамериканської сесії. Дані по числу первинних заявок на одержання допомоги з безробіття у США можуть серйозно вплинути на хід торгів. Прогнози говорять про зниження цього показника, і, якщо вони виправдаються, то це буде означати поступовий вихід США і всієї світової економіки з застійного періоду. У цій ситуації можна очікувати зниження курсів валют-притулків і зростання курсу більш дохідних валют.