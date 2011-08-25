МВФ переніс візит місії до України на кінець жовтня
Візит місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) до Києва переноситься на кінець жовтня 2011 року.
Про це заявив спеціальний радник директора МВФ Девід ЛІПТОН за підсумками зустрічі з представниками українського уряду і центробанку у Вашингтоні, повідомляється на офіційному сайті МВФ.
«У вівторок я зустрічався з міністрами ЯРОШЕНКОМ і БОЙКОМ і заступником голови (НБУ – УНІАН) СОРКІНИМ у Вашингтоні. Ми обговорювали останні економічні події в Україні і за кордоном, а також прогрес у програмі stand-by», - сказав він.
«Я наголосив на важливості сильної політики і реформ для подолання затримки і завершення другого етапу перегляду. Влада підтвердила свою зацікавленість цілями програми stand-by і в здійсненні заходів. Наступна місія фонду до Києва планується на кінець жовтня», - сказав Д.ЛІПТОН.
Як повідомляв УНІАН, міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО і міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій БОЙКО перебували у Вашингтоні на переговорах з Міжнародним валютним фондом з питання отримання Україною чергового траншу 23 серпня.
Раніше керівник Представництва МВФ в Україні Макс АЛЬЄР заявляв, що місія фонду відвідає Україну з 29 серпня по 9 вересня.
Нагадаємо, програма співпраці України і МВФ, схвалена в липні 2010 року, передбачає виділення Україні кредиту на близько 16 млрд. дол. Термін дії програми становить 2,5 року. Кошти залучаються під ставку 3,5% річних.
Відразу після схвалення програми співпраці Україна одержала перший транш цього кредиту МВФ у розмірі 1,89 млрд. дол.
Рада директорів Міжнародного валютного фонду на засіданні 22 грудня 2010 року ухвалила рішення про виділення Україні другого траншу кредиту stand-by в обсязі 1 млрд. SDR, що становить 1,5 млрд. дол.
Як заявив глава представництва МВФ в Україні М.АЛЬЄР, для отримання чергового траншу кредиту Міжнародного валютного фонду Україна повинна виконати низку вимог.
Першою вимогою Фонду є проведення в Україні пенсійної реформи відповідно до положень, прописаних у програмі співпраці.
Друга вимога, як повідомив М.АЛЬЄР, стосується коригування тарифів на газ і теплопостачання.
Третя вимога пов`язана з попередньою і зумовлена тим, що Фонд погодився на менш значне підвищення тарифів, при цьому наголосивши на необхідності пошуку додаткових фінансових ресурсів.
Четверта вимога Фонду пов`язана з діяльністю Нацбанку, зокрема, з необхідністю скасування вимоги обов`язкового викупу рекапіталізаційних облігацій, яка, на думку МВФ, знижує незалежність НБУ.