Клюєв: 61% місцевих регуляторних актів не відповідають принципам регуляторної політики

Згідно з наданою місцевими адміністраціями інформацією, з 58 тисяч місцевих регуляторних актів комісіями усіх рівнів визнані такими, що не відповідають принципам державної регуляторної політики, більш як 35 тисяч (61% від загальної кількості).

Про це заявив перший віце-прем`єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ, повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем`єра.

Він зазначив, що робота органів місцевого самоврядування і державних адміністрацій з перегляду місцевих регуляторних актів має бути повністю завершена на початку вересня.

А.КЛЮЄВ повідомив, що більш як половина усіх актів були прийняті з порушенням процедур, або були повністю незаконними, або значно ускладнювали життя бізнесу і громадянам.

За словами першого віце-прем`єра, акти, що найчастіше скасовуються і переглядаються, стосувалися місцевих податків і зборів; механізму здійснення експертної оцінки землі і встановлення тарифів на її оренду; порядку передачі в оренду і продажу комунальних об`єктів; процедури отримання дозвільних документів; узгодження комунальних тарифів; питань будівництва і забезпечення рівних умов при розміщенні і експлуатації малих архітектурних форм.

Як заявив А.КЛЮЄВ, повністю мають бути скасовані 31 тисяча регуляторних актів, а до решти мають бути внесені зміни.

За даними з регіонів, робота з перегляду місцевих регуляторних актів повністю завершена у 5 областях – Волинській, Дніпропетровській, Полтавській, Рівненській і Чернігівській, а у ряді регіонів – підходить до завершення.

«Я ще раз нагадав їм (місцевим владам – УНІАН), що процес дерегулювання дуже важливий для країни, і Президент України тримає це питання на постійному контролі», - сказав А.КЛЮЄВ. І додав, що наступного тижня на селекторній нараді з представниками усіх регіонів України заслуховуватимуть звіти тих керівників, чиї області затягнули виконання поставлених завдань.