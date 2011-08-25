Міжбанк: відкриття торгів - 7,9980/8,0010 грн/дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися наступними котируваннями - 7,9980/8,0010 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися - 0,2767/70, котирування по євро-гривні пішли вгору - 11,5610/11,5670. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують зростати - 1,4460/62 (вівторок - 1,4396/98).

У вівторок Нацбанк на ринок не виходив.