Столичні податківці з початку року донарахували 1,22 млрд грн податків

За результатами перевірок з початку року столичні податківці донарахували 1,22 млрд грн податків і зборів до бюджету.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Державної податкової служби України (ДПСУ) у м. Київ, більшу частину цієї суми становлять додаткові платежі юросіб, решта - податки фізосіб-підприємців та надходження податку на доходи.

Усього в Києві в поточному році знаходилися в активному стані та перераховували до бюджету податки і збори майже 400 тис. платників податків - 189 тис. підприємств та близько 205 тис. приватних підприємців.